Les journalistes de TV5 Monde résistent à l’influence marocaine

Huit millions d'euros de subventions marocaines. Bientôt un siège au conseil d’administration. Et déjà, à l’antenne, les premiers signes d'un JT aux petits soins pour Rabat. Depuis que le Maroc négocie son entrée au capital de TV5 Monde, la chaîne de la francophonie multiplie les reportages élogieux sur le royaume — pendant qu'un livre trop critique sur Mohamed VI se retrouve, comme par hasard, réduit à quatre minutes d'antenne et à des questions "gentilles". Enquête sur les coulisses d'un accord à plusieurs millions, où se mêlent réconciliation diplomatique, guerre d'influence avec l'Algérie, et une rédaction prise entre son indépendance affichée et les pressions bien réelles d'un futur actionnaire qui n'aime pas la contradiction.
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Morgane Sabouret