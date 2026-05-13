Lucas-Maths, une lutte contre le harcèlement à géométrie variable

Il se présentait comme le grand défenseur des élèves harcelés. Deux millions d’abonnés sur Tik Tok, un Award du meilleur créateur éducatif, une invitation dans les débats parlementaires : Lucas Markarian, alias « Lucas-Maths », était le prof que tout le monde voulait avoir. Jusqu’en octobre 2025, quand Blast révèle que derrière les vidéos feel good, il utilisait ses élèves pour alimenter ses contenus commerciaux et récupérait leurs données personnelles. Aujourd’hui, de nouveaux témoignages tombent : des collègues l’accusent d’avoir organisé contre eux des campagnes de cyberharcèlement, en mobilisant ses propres élèves.
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Morgane Sabouret