Nouveaux influenceurs d’extrême droite et pseudo-science (1) : « Où va ma France » et « Lebracq »

Le 3 janvier, la diffusion sur un site internet de la cartographie d’une prétendue « islamisation » de la France a fait scandale. L’auteur prétend avoir compilé des données officielles pour en tirer des indices d’« islamisation » et d’insécurité. C’est une nouvelle tendance chez les influenceurs d’extrême droite : publier une multitude de graphiques supposés accréditer des thèses farfelues et donner un verni de rationalité scientifique à des peurs irrationnelles. Et si les chiffres sont parfois exacts, leur interprétation est fantaisiste. Premier volet de notre série sur les nouveaux influenceurs d’extrême droite et leur pseudo-science, avec « Où va ma France » et « Lebracq ».
