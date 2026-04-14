Meurtre de Djamel Bendjaballah : les connexions néonazis du tueur se confirment, la justice continue d'ignorer

La justice n’a toujours pas retenu la circonstance aggravante de racisme dans le meurtre de Djamel Bendjaballah, tué le 31 août 2024 près de Dunkerque par Jérôme Décofour, ex-compagnon de la concubine de la victime, et militant fanatique d’extrême droite. Le racisme obsessionnel du tueur et ses connexions avec des néonazis violents laissent pourtant peu de place au doute. L’enquête a aussi mis en lumière ses contacts avec un candidat d’extrême droite à la mairie du Lavandou (Var) en mars.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon