Espagne : une politique qui résiste à l'extrême droite ?

Régularisation de centaines d’un demi million de sans-papiers, réformes sociales, soutien aux droits LGBTQIA+, hausse du salaire minimum, taxation des superprofits : depuis plusieurs années, le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez est devenu la cible privilégiée des conservateurs du monde entier. Alors pourquoi l’Espagne cristallise-t-elle autant de tensions politiques ? Pedro Sánchez est-il réellement à contre-courant du reste du monde ?Dans cette nouvelle émission pour Blast, retour sur huit années de pouvoir socialiste en Espagne.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon