Mort de Quentin Deranque à Lyon : de nouvelles images le montrent en première ligne de la bagarre

Une vidéo, diffusée par plusieurs médias, montre Quentin Deranque, quelques minutes après la bagarre qui lui a coûté la vie. Debout, les mains ensanglantées, à côté d’un autre homme au poing également couvert de sang, il fait face à des passants. Certains lui conseillent de se rendre à l’hôpital, tandis que d’autres évoquent sa participation à une violente bagarre, et lui recommandent de quitter les lieux pour éviter tout problème avec la police. Sa tenue vestimentaire permet de l’identifier en première ligne des affrontements avec les antifascistes, et contredit définitivement la thèse d’un jeune militant pacifiste simplement venu protéger le collectif Némésis.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret