🦏 Neo-fascime à Lyon: l'iceberg des amis de Quentin

"Aujourd’hui on va revenir sur le traitement médiatique de la mort du militant néo-fasciste Quentin Deranque. On peut le dire ça été 10 jours d’hystérie médiatique, tout était permis contre la gauche et les insoumis car un récit s’était imposé : Le Jeune Quentin 23 ans, a été victime d’une embuscade tendue par des anti fascistes, alors qu’il était juste venu protéger des jeunes femmes. Et ce qui est fou c’est que ce sur les plateaux, alors même qu’on en savait de plus en plus sur le contexte et sur les acteurs, le récit a tenu bon." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon