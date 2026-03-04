Comment Orwell a inventé notre monde

Pour ce nouveau zoom arrière, Denis Robert reçoit Jean-Pierre Perrin, l'auteur de La chambre d'Orwell, éditions Plomb 1925, à l'occasion du documentaire de Raoul Peck 2+2 = 5 qui raconte la modernité de George Orwell, et comment par un génie insoupçonnable de son vrai nom Eric Blair a inventé notre époque. La conversation roule sur les secrets de fabrication de 1984 et sur les rapports entre l'histoire inventée par Orwell et notre époque où se mêlent novlangue, autoritarisme trumpien et inversion de la réalité.
