Municipales : entre la droite et l’extrême droite, des frontières pas très surveillées

Aucun accord national n’a été formellement conclu entre la droite et l’extrême droite. Mais sur le terrain, les frontières deviennent de plus en plus floues. Des responsables venus de la droite se présentent aujourd’hui sur des listes d’extrême droite. Plusieurs listes Reconquête ! rassemblent des candidats issus des deux camps. Certains zemmouristes reçoivent le soutien de la droite classique. Et dans plusieurs communes, Les Républicains ne présentent même pas de listes face au Rassemblement national.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret