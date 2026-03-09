Saluts nazis, agressions, etc. : l’extrême droite se déchaîne dans les universités

Saluts nazis filmés sur les campus. Messages racistes et antisémites dans des boucles. Intimidations et agressions sur des militants de gauche. Depuis plusieurs mois, le syndicat étudiant d’extrême droite UNI est au cœur de plusieurs scandales dans les universités françaises. Que se passe-t-il dans les universités françaises ? Pourquoi ces images se multiplient-elles ? Blast reçoit Saphia Ait Ouarabi, syndicaliste étudiante au Poing levé , pour décrypter ce qui se joue aujourd’hui sur les campus.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon