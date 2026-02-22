Le souffle de l'info
Philippe Rudyard Bessis, le dentiste en robe noire qui défie l’Ordre depuis trente ans

Philippe Rudyard Bessis, le dentiste en robe noire qui défie l’Ordre depuis trente ans

En 1996, le dentiste et avocat Philippe Rudyard Bessis dénonce des anomalies graves au sein de l’Ordre des dentistes. Pour avoir parlé, il sera poursuivi et interdit d’exercer sa profession à vie… pour des motifs qui n’ont rien à voir avec son travail médical. Trente ans plus tard, tout bascule : un document révèle que ceux qui l’ont fait tomber, dignitaires de l’Ordre, pour certains d’entre eux conseillers d’État, sont eux-mêmes désormais sous enquête judiciaire. L’affaire est un cas d’école pour comprendre comment certaines élites administratives peuvent s’enrichir, écarter les lanceurs d’alerte et se protéger entre elles.

Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon