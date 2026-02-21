Magalie, l’Orientation et le Plein emploi à tout prix

S’inspirant d’articles scientifiques, de nouvelles modes en vogue sur les réseaux, du progrès des recherches en neurochimie et des rêves exprimés par son entourage, Loulou Robert pousse la réalité un peu plus loin que prévu dans des récits dystopiques qui interrogent sur les dérives de nos sociétés de plus en plus médicamenteuses, amnésiques et cherchant le bonheur à tout prix. Elle s’intéresse, dans cet épisode, à Magalie, chargée de vérifier, dans le cadre du Plan Plein Emploi (PPE), que les personnes malades, accidentées ou mutilées sont aptes à retourner au travail. Un travail qui leur a été attribué avant même leur naissance, et qu’ils ne peuvent quitter sous aucun prétexte, dans une société où chaque individu est à sa place — ou presque.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon