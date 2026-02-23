9 CRS jugés pour violences : retour sur l’affaire du Burger King.

Le 1er décembre 2018, lors de l’Acte III des Gilets jaunes, des manifestants sont violemment frappés Par des policiers à l’intérieur d’un Burger King sur les Champs-Élysées. Sept ans plus tard, les neuf CRS comparaissent devant le tribunal pour violences volontaires aggravées. Un procès rare où le parquet a requis de six à vingt mois de prison avec sursis. Manon, Gilet jaune et plaignante, revient sur cette journée, sur le traumatisme qu’elle a vécu et sur les années de procédure. Le jugement sera rendu le 17 mars 2026.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon