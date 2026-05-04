Procès en apologie du terrorisme : Freeze Corleone empêché de rapper

Reconnu coupable d’apologie du terrorisme le 27 avril par le tribunal correctionnel de Nice, le rappeur Freeze Corleone, dans le collimateur de la justice pour ses lyrics volontiers provocateurs, vient d’écoper d’une sentence « amplement méritée » pour les uns et « sacrément salée » pour les autres : 15 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d’amende, avec interdiction de séjour de trois ans dans les Alpes-Maritimes et 3 500 euros de dommages et intérêts à verser à chacune des 17 parties civiles. Une condamnation dont Freeze Corleone a fait appel. Retour en exclusivité sur ce procès autour d’un non-dit lié à l’attentat de Nice et ses implications pour la liberté d’expression.
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Margaux Simon