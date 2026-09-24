Procès Le Priol / Bouvier : 20 et 27 ans requis contre les deux anciens du GUD

« Ce n'est pas un crime fasciste ! » Pendant près de trois semaines, les avocats de Loïk Le Priol et Romain Bouvier ont tenté de dépolitiser le meurtre de Federico Martín Aramburú. Mais les codes néonazis, les vidéos et l'appartenance au GUD ont fini par s'imposer aux débats. Tout comme les accusés se sont posés en victimes, sans jamais rien assumer. Restent, dans l'ombre, leurs liens troublants avec des policiers. L'avocat général a requis 27 et 20 ans de réclusion. Verdict à venir ce vendredi.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon