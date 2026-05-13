Quand une commission sénatoriale auditionne des médias indépendants

Retour sur les travaux de la commission sénatoriale sur les « zones grises de l’information » qui, en dépit d’objectifs flous et de contours imprécis, a malgré tout permis à des acteurs et actrices des médias indépendants de faire entendre leur point de vue. Ce qui, à l’heure où les milliardaires, l’extrême droite et la macronie autoritaire multiplient les atteintes à la liberté d’informer, constitue un exercice démocratique salutaire.
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Morgane Sabouret