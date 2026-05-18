Recherche française : management toxique sous les tropiques

Quand Emmanuel Macron incite les chercheurs du monde entier à rejoindre la France, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), vitrine de l’excellence scientifique française à l’international, s’enfonce. Management toxique, réseau d’influence parallèle, tentative de suicide, accidents de plongée ignorés. De son siège marseillais à la Nouvelle Calédonie, l’IRD entraîne ses 2 300 agents dans une spirale délétère. Le tout sur fonds publics, et sans que les ministères de tutelle ne bougent. Enquête.
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Thibault Inglebert