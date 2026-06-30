Coupe du Monde 2026 : les États-Unis aiment les minerais du Congo, pas ses citoyens

L’administration Trump s’entend bien avec la République démocratique du Congo (RDC). Elle lui promet une protection militaire contre les rebelles du M23, en échange de ses ressources naturelles. Mais en même temps, les autorités américaines ont interdit à ses supporters de voyager. Elles ont aussi obligé ses joueurs à rester isolés pendant 21 jours à cause d’une épidémie d’Ebola. Pourtant, cette épidémie touche une zone située à des milliers de kilomètres de Kinshasa, la capitale. Où aucun joueur n’habite.
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Blast, le souffle de l’info