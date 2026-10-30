« Remigration »: généalogie d'un projet raciste de déportation de masse des personnes immigrées

Les autorités françaises ont interdit un colloque de l'extrême droite radicale sur la « remigration », prévu samedi en banlieue de Paris, ainsi qu'une manifestation dimanche dans la capitale sur le même thème. Un mot loin d'être anodin, popularisé par les identitaires français à partir de 2013, et qui, moins de 15 ans plus tard, est non seulement un leitmotiv des extrêmes droites mondiales mais aussi de plus en plus souvent utilisé dans les médias. Blast a retracé la généalogie du concept
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