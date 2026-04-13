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Rima Hassan, symbole de la judiciarisation du débat politique

Rima Hassan, symbole de la judiciarisation du débat politique

Les procédures judiciaires contre l’eurodéputée Rima Hassan n’en finissent pas d’alimenter d’interminables feuilletons politico-médiatiques, malgré l’absence de condamnation. Le dernier épisode en date — une accusation de détention de drogues — s’est soldé par un énième classement sans suite. L’élue et ses soutiens dénoncent un harcèlement s’inscrivant dans un contexte plus large : celui de la criminalisation des voix palestiniennes et de gauche. Plusieurs plaintes à l’origine de ces affaires émanent en effet d’organisations pro-israéliennes, qui mobilisent de manière récurrente l’incrimination d’apologie du terrorisme pour judiciariser le débat politique.

Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon