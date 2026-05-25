🦏 Moins clivante, toujours navrante : à quoi sert la "gauche" non-mélenchoniste ?

"Aujourd’hui on va parler de la gauche parce que ça y est on connaît enfin le nom du candidat de la France Insoumise : c’est Jean-Luc ! Eh oui, la campagne va pouvoir démarrer, on va redécouvrir le Mélenchon calme et souriant qu’on aime, le Mélenchon qui va sur TF1 et qui est gentil avec Anne-Claire Coudray. Bon ce lancement de campagne il était plutôt réussi puisque les Insoumis ont récolté leurs fameux 150 000 parrainages citoyens en 24h, maintenant ils en sont à 275 000 ils visent les 300 000. C’est pas mal, il y a un enthousiasme. Les partisans d’une primaire de la gauche ont lancé de leur côté une pétition : déconne pas la gauche, pour l’instant elle en est à 20 000 signataires." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
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Morgane Sabouret