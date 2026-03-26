Ritchy Thibault, ennemi public numéro un du macronisme

À 21 ans, Ritchy Thibault, ancien gilet jaune et ex-assistant parlementaire d’une députée LFI, accumule les poursuites judiciaires son encontre. Engagé dans les luttes sociales et écologistes, il multiplie en effet les saillies sans filtre qui irritent au plus haut sommet de l’État. Une plainte d’Emmanuel Macron l’a conduit ainsi ce 26 mars devant le tribunal, où il devait être jugé pour des propos relativement anodins, pourtant considérés par le parquet comme des menaces de mort. Le procès a été reporté au 8 septembre. En attendant une cascade d’autres poursuites.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret / Margaux Simon