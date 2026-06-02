Scandale du périscolaire parisien : la parole des enfants face à la justice des adultes

Un an de prison ferme sous bracelet. C’est la peine requise, ce mardi 26 mai, contre David G., animateur de l’école Alphonse Baudin (11e arrondissement de Paris), jugé pour des faits d’agressions sexuelles sur des enfants âgés de trois à cinq ans. Un premier procès public depuis les révélations de violences sexuelles dans le périscolaire parisien, et un phénomène systémique comme le rappelle la centaine d'enquêtes ouvertes.
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Margaux Simon / Morgane Sabouret