Stérin, les écoles hors contrat et l’extrême droite : enquête sur une offensive éducative

L’extrême droite l’a compris : pour prendre le pouvoir, il faut d’abord remporter la bataille des idées. Et pour y parvenir, certains ont choisi les salles de classe. Depuis plusieurs années, un réseau catholique identitaire et traditionnaliste, proche du milliardaire d’extrême droite Pierre Edouard Stérin, travaille à transformer l’école française de l’intérieur : ouvrir des établissements privés hors contrat, former des milliers d’enseignants à une doctrine éducative ultra-conservatrice, changer la société une génération après l’autre. Enquête sur ce réseau - et les relais qu’il trouve jusque chez certains membres du parti Horizons d’Édouard Philippe.
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