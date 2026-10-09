« Sois jeune et ne te tais pas » : courrier des lecteurs de Blast

Depuis les premiers jours de la mobilisation lycéenne, partie de Créteil le 17 septembre, Blast a reçu des dizaines de témoignages de lycéennes et de lycéens, d'étudiants, de personnels d'éducation… Manque de professeurs et de moyens, classes surchargées, établissements dégradés, Parcoursup : tous racontent, chacun à leur manière, une même dégradation des conditions d’étude et de travail. Nous n'avons pas pu être partout, à toutes les manifestations, à tous les blocus. Heureusement, vous nous avez écrit. Voici des extraits de certains de vos messages, un premier « courrier des lecteurs » de Blast : des paroles brutes, des moments de lutte, des appels à l'aide, des alertes face à la répression. Comme une prise du pouls du mouvement social en cours. Alors si vous avez vécu ou vu quelque chose, continuez à nous écrire.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon