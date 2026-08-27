Strasbourg, capitale des droits humains… et des familles à la rue (2/2) : le bidonville de Krimmeri

Depuis quatre ans, les campements de personnes sans domicile se multiplient à Strasbourg. Le manque criant de places oblige le 115 à restreindre toujours davantage les mises à l’abri. L’État vient d’être condamné à verser 540 000 euros à la Ville pour sa carence en matière d’hébergement d’urgence. Cela n’a pas empêché des dizaines d’enfants et de personnes gravement malades de passer leur été à la Krimmeri, le plus grand bidonville de l’Eurométropole, où nous emmène le second volet de notre enquête.
Crédits photo/illustration en haut de page :
France Timmermans et Margaux Simon