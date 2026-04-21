Traquer, enfermer, déporter : la nouvelle doctrine de l’Union européenne

Le 17 juin, grâce à une alliance entre la droite et l’extrême droite, le Parlement européen a approuvé le nouveau « règlement retour », marquant un durcissement sans précédent des politiques migratoires visant les personnes sans droit au séjour. Parmi les mesures prévues figurent la délivrance systématique d’ordres de quitter le territoire aux personnes en situation irrégulière, la possibilité de les déporter vers des pays avec lesquels elles n’ont aucun lien, ainsi que le recours à la détention. Le règlement renforce aussi le recours à l’enfermement, tout en accordant aux autorités de nouveaux pouvoirs de contrôle : fouilles de domiciles et de tout autre lieu de vie des personnes concernées. Olivia Carniel, responsable des questions européennes à la Cimade, explique en détail les dispositions de ce règlement et les nombreuses problématiques qu’il suscite en matière de droits humains.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon