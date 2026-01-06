Un ancien patron de la DGSE condamné par la justice

Imaginez un instant : le patron des espions français se met à jouer au barbouze pour récupérer de l’argent… et tout se retourne contre lui. C’est exactement ce qui est arrivé. Pour remettre la main sur des fonds secrets de la DGSE perdus dans des opérations financières ratées, Bernard Bajolet, alors directeur du service, a monté une opération rocambolesque à l’aéroport de Roissy. Le résultat ? Il se retrouve condamné pour complicité de tentative d’extorsion. Espionnage, argent disparu, intimidations, dérives du secret d’État… Cette affaire, illustrée ici par des archives « confidentiel défense » récemment déclassifiées, montre une opération à la fois sérieuse et ridicule, où les services français se heurtent à leurs propres excès.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Blast, le souffle de l’info