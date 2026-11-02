USA after Trump : dernière étape à Portland, l’insurrection, les punks et la nuit des résultats

REPORTAGE – Nos reporters américanophiles préférés bouclent leur route à Portland, dans l’Oregon, la ville que Trump présente à longueur de discours comme une zone de guerre. Chanteur de rue qui vit sous une tente, libraire qui envoie des livres aux détenus, punks de la légendaire Dead Moon, bar de country où tout le monde jure qu’on ne parlera pas politique : au fil des rencontres, on parle de l’insurrection de 2020, de ceux que la ville a laissés à la rue, des mensonges du président et de l’Amérique qui s’est radicalisée. Le soir du scrutin, on suit les premiers résultats sur un smartphone, entre célébration de la « vague bleue » et peur de la suite.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret