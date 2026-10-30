USA after Trump : virée dans l'ouest à la veille des élections de mi-mandat, une Amérique qui craint le pire

REPORTAGE – Nos reporters américanophiles préférés poursuivent leur route plein ouest, de Missoula jusqu’à Tacoma, dans l’État de Washington. Motel aux draps rapiécés, karaoké dans un bar en forme de théière, vieux piliers de comptoir qui boivent de la vodka au petit déjeuner : au fil des rencontres, on parle de la fonderie qui a empoisonné la ville, de la crainte que Trump envoie l’armée dans les rues s’il perd, et des sifflets pour alerter quand l’ICE débarque. À l’approche des élections de mi-mandat, une Amérique ouvrière et démocrate se prépare au pire.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret