USA after Trump : au Montana, une tournée des bars à la veille des élections de mi-mandat

REPORTAGE – Nos reporters américanophiles préférés poursuivent leur route, cette fois dans le Montana, sur les traces de l’écrivain James Crumley. Pichets de bière, chili du dimanche matin offert aux sans-abri, piliers de comptoir aux histoires bien cabossées : au fil des rencontres, on parle de l’ICE, de la misère qui s’installe et de ce que fera Trump s’il perd. À la veille des élections de mi-mandat, immersion à Missoula, une ville démocrate cernée par l’Amérique MAGA, dans un État républicain.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret