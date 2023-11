Bercy : un monstre budgétaire au service de Macron

On avait vu, la fois dernière, comment le ministère de l’Intérieur s’était progressivement accaparé le droit de décider seul de la moralité sociale du quotidien par le contrôle sans relâche de ses fonctionnaires. Cette fois-ci on s’est dit : sujet encore plus sympa, on va parler du ministère de l’Économie et des finances. Alors que les 49.3 nous guettent toutes les semaines, que le projet de loi de finances fait son chemin parlementaire, il est grand temps d’expliquer à quoi sert le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. En gros, mais qu’est-ce qui occupe les journées, et les nuits, de Bruno Le Maire ?

