Bygmalion : Sarkozy, 1er bénéficiaire, mais à l'insu de son plein gré

Un an de prison avec sursis requis contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion lors de son procès en appel Depuis le 8 novembre dernier, se tient le procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire dite Bygmalion. Cette affaire concerne des malversations financières dans les comptes de la campagne de 2012. En première instance en 2021, l'ancien président avait écopé d'une peine d'un an de prison ferme et 3 750 € d'amende. Lors de ce second procès, l'avocat général a requis un an de prison avec sursis estimant qu'il n'avait pu être établi que Nicolas Sarkozy qu'il avait ordonné les fraudes, mais qu'il en était, en tant que candidat, le seul bénéficiaire. Le verdict du tribunal devrait être connu en début de semaine prochaine. Retour sur l'un des feuilletons judiciaires qui suit l'ancien locataire de l'Élysée depuis 2014. Journaliste : Florence Gaillard Montage : Benjamin Cesari Son : Baptiste Veilhan Graphisme : Morgane Sabouret Directeur des programmes : Mathias Enthoven Rédaction en chef : Soumaya Benaïssa Directeur de la rédaction : Denis Robert

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret