Comment éviter que la France devienne un État policier ?

Rencontre avec Pierre Douillard-Lefèvre (« Nous sommes en guerre », Grévis) et David Dufresne (« 19h59 », Grasset). Maintenant que la question des brutalités policières est posée dans la société, quelles sont les nouvelles menaces? Et comment y faire face? Retour sur l’escalade répressive protéiforme contre le mouvement social démarré en janvier dernier. Le contexte nantais, le contexte parisien. Et après ? Une nouvelle loi « anti-casseurs ». L’armement accru de la police : drones, « marqueurs chimiques ». La perspective des Jeux Olympiques. La technopolice. Le contrôle de la police. L’activation à distance des objets connectés. Et face à ça, que faire? Comment inverser la tendance, changer les rapports de force, documenter ? Deux heures passionnées et en public, depuis la librairie-café Les Bien Aimé.e.s (Nantes), sous le haut patronage de la revue Contre Attaque.

