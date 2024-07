Dernières nouvelles de Canberra de Julian Assange libre

Depuis sa libération voici une semaine, les bonnes nouvelles se multiplient concernant le lanceur d’alerte le plus persécuté, le plus célèbre et le plus solide de la planète. Son comité de soutien nous donne plus d’informations sur les conditions de sa libération. Contre Assange, aucune charge lourde et aucune consigne de silence n'ont été imposées dans l’accord conclu entre le journaliste australien et le département de la Justice des États-Unis.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste