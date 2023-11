Crise de l'eau, expulsions : 24h en "sous France" à Mayotte

Avec plus de 25 000 éloignements réalisés en 2022, Mayotte est le territoire de tous les records en termes d’expulsions. Ce processus s’inscrit dans un climat de sécheresse grave qui expose les plus précaires à des contrôles de police aux points d’eau. En se basant sur des documents audiovisuels inédits, Blast a pu reconstituer le fil de ces expulsions qui déchirent les familles et conduisent les plus jeunes à sombrer dans la délinquance. Plongée dans 24h en « sous France ».

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret