Inondations meurtrières en Espagne : le pire est-il à venir ?

Nous avons tous vu ces images des terribles inondations qui ont frappé le Sud-Est de l’Espagne sans toujours prendre la mesure de ce qu’elles signifiaient. Ce sont les pires inondations depuis plus de 30 ans. Et beaucoup le disent, elles sont aussi le résultat d’une inaction climatique qui détruit de plus en plus de vies… Encore une fois, nous ne pouvons pas dire que nous ne savions pas. Les premiers travaux du GIEC en 1990 ont montré que le dérèglement climatique aggrave les phénomènes météorologiques extrêmes notamment les orages. En perturbant le cycle de l’eau, le changement climatique augmente la probabilité d’épisodes orageux intenses. Mais nos sociétés ne s’y sont pas préparées. Près de 220 morts, c’est le bilan provisoire des inondations en Espagne alors que des dizaines de personnes sont encore portées disparues… La région de Valence est ravagée. Et beaucoup d'Espagnols sont anéantis et consternés : Comment un pays riche comme l’Espagne peut-il être autant touché, aussi vulnérable ? Dans les jours qui ont suivi les inondations, les citoyens ont exprimé leur colère notamment auprès du roi Felipe IV. Les autorités nationales et régionales sont critiquées pour leur gestion de la catastrophe et les habitants de la région se sentent abandonnés. Les pays occidentaux qui jusqu’à récemment se pensaient protégés sont de plus en plus durement touchés par la crise climatique, et ce n’est que le début. Au-delà d’un certain niveau de réchauffement, certains territoires pourraient devenir inhabitables. Alors comment expliquer ce qu’il s’est passé en Espagne ? En quoi ce drame pourrait-il se répéter aussi en France ? Comment mieux se préparer aux risques à venir ? Et pourquoi il est temps de mettre fin au déni et à l’inaction climatique ? Réponses dans cet entretien De Paloma Moritz avec Christophe Cassou, climatologue et Magali Reghezza, géographe.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon