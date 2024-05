Vers la fin de l'eau : peut-on éviter un désastre social et géopolitique ?

Erratum : un enfants de moins de 5 ans meurt toutes les 80 secondes à cause d'une eau contaminée, et non toutes les 5 secondes comme dit par erreur dans l'entretien. Toutes nos excuses pour cette méprise. Allons-nous vivre une guerre de l’eau ? La question se pose de plus en plus sérieusement en raison de l’augmentation préoccupante du stress hydrique aux quatre coins du monde, et la France n’est pas épargnée. En 2002, l’ancien secrétaire des Nations unies Kofi Annan déclarait : «La concurrence féroce que se livrent les pays pour les ressources en eau fait craindre que cet enjeu renferme les germes de conflits violents.» 22 ans plus tard, cette inquiétude est plus présente que jamais, car l’eau potable est de moins en moins disponible, et la situation ne cesse de se dégrader au fur et à mesure que le réchauffement climatique s’intensifie. Sans attendre un futur proche, de fortes tensions sociales se font déjà ressentir dans de nombreux pays à cause des difficultés d’accès à l’eau. Chiffre inquiétant, la moitié de la population mondiale est désormais exposée à la rareté de cette ressource vitale. Alors comment faire face à cette crise ? Salomé Saqué reçoit le chercheur Simon Porcher, qui se pose la question dans un livre au titre évocateur, "La fin de l’eau ?", aux éditions Fayard.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste