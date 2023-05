Drahileaks : mode d’emploi de la très grande évasion fiscale

Le 12 avril dernier, Reflets, StreetPress et Blast ont sorti ensemble une deuxième série de 9 articles issus des DrahiLeaks. Nous y révélons notamment, à la fois l’obsession de Patrick Drahi pour l’optimisation fiscale et la façon dont il aspire le cash de ses sociétés au détriment des salariés ; la façon, également dont il s’enrichit en investissant dans l’art et l’immobilier. Nous avons demandé à Éric Vernier, maître de conférence en finance et Vincent Drezet, ancien secrétaire général de Solidaires Finances publiques et membre d’Attac de commenter ces articles et de les resituer dans le cadre plus globale de l’évasion fiscale. Car, Patrick Drahi n’est malheureusement pas le seul à pratiquer ce « sport de combat » qui coûte 120 milliards d’euros par en France chaque année. https://www.blast-info.fr/articles/2023/drahileaks-comment-patrick-drahi-a-vide-les-caisses-de-sfr-TdPIfBqRR46Y3ammczdHUA https://reflets.info/sections/economie https://www.streetpress.com/sujet/1681199665-drahi-fait-semblant-quitter-femme-fiscalite Vous pouvez également retrouver nos articles sur Blast-info.fr ainsi que sur les sites de Reflets et de Streetpress. Pour lire tous les articles rendez-vous dans notre dossier spécial : https://www.blast-info.fr/dossiers/drahileaks-volet-2-NGXetwYqRgGDX5WL0ejVdw

