En marche contre le journalisme et la démocratie

Les macronistes sont prêts à beaucoup de trucages pour tenter de se construire une image sympathique et rassurante qui n'a aucune espèce de rapport avec la réalité. Leurs manipulations sont de plus en plus grossières et pourtant, elles passent plutôt bien, parce qu'une actualité chasse l'autre et parce que, pris dans ce flot incessant d'informations, nous ne prenons pas toujours le temps de nous arrêter sur ces falsifications et de les montrer pour ce qu'elles sont. Nous allons revenir cette semaine sur deux épisodes récents où d'éminents représentants de la Macronie ont très tranquillement tordu la réalité pour essayer de nous faire croire qu'ils étaient d'une part des défenseurs acharnés de la liberté de la presse et d'autre part d'irréprochables démocrates toujours prêts à se lancer dans de longs et constructifs débats avec leurs adversaires politiques. Nouvel épisode de Quelle époque formidable, par Sébastien Fontenelle.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret