Journalisme : un métier en perdition ?

Journaliste : voilà un des métiers les plus désirés en France, encore aujourd’hui. Pourtant, la réalité de cette profession est beaucoup plus violente et sombre que celle promue dans les films hollywoodiens, au point qu’une partie très importante de ceux qui se lancent dans cette carrière abandonnent rapidement. Chiffre éloquent : 40% des détenteurs d’une première carte de presse ont quitté la profession au bout de 7 ans, et pourtant, toujours le même afflux à l’entrée des écoles de journalisme. C’est sur ce constat que s’est appuyé le sociologue et chercheur Jean-Marie Charon pour mener une grande enquête intitulée “Jeunes journalistes, l’heure du doute”. Entre précarité, harcèlement, manque de reconnaissance, et désillusion : pourquoi tant de jeunes journalistes quittent ils la profession si vite, et après d’aussi longues études ? Comment la profession s’est elle transformée ? Est-il encore raisonnable aujourd’hui de rêver au métier de journaliste ? Réponse dans cette nouvelle émission pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste