FABIEN ROUSSEL FAIT L’UNANIMITÉ… DE LA DROITE À L’EXTRÊME DROITE

On constatait ici même il y a un an que Fabien Roussel était le communiste préféré de la droite. Un an plus tard, c'est toujours vrai, et il a même gagné quelques galons. Au mois de septembre dernier, la députée insoumise Sophia Chikirou, a déclaré qu'il y avait "du Doriot dans Roussel". Elle comparait donc le secrétaire national du Parti communiste français, qui est l'une des composantes de la nouvelle union populaire écologique et sociale construite autour des Insoumis, à l'une des plus épouvantables figures de la collaboration avec l'Allemagne nazie, ex-communiste devenu fasciste, qui avait finalement endossé l'uniforme allemand. Le moins qu'il se puisse dire est que cette comparaison n'était pas très heureuse. Roussel l'avait parfaitement compris.

