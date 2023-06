Fléau des pesticides : peut-on nourrir sans détruire ?

Les oiseaux et les insectes disparaissent, les problèmes de santé se multiplient, les sols, l’air, l’eau sont pollués … Et les responsables, on les connaît, ce sont les pesticides. Depuis plus de 20 ans, les études s’accumulent pour montrer leurs effets nocifs sur notre santé et la biodiversité. Pourtant leur utilisation n’a pas baissé. Aujourd’hui, la consommation de pesticides dans le monde s’élève à 4 millions de tonnes par an. Et en Europe, les ventes de pesticides restent stables à environ 350.000 tonnes par an. L’Union Européenne se débat avec la restriction de l’usage des pesticides et pour le moment ce sont les lobbies qui gagnent. Et la France n’est pas en reste puisqu’elle serait le 3ème pays européen à autoriser le plus grand nombre de pesticides. Alors quels sont les impacts des pesticides ? Pourquoi leur utilisation ne diminue pas significativement ? Et comment peut-on faire sans ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission écologie Blast.

