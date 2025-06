Roumanie : deux présidentielles pour le prix d'une ?

Pour parler de l'extrême droite en Europe, on ne va pas parler de la Pologne, où l'extrême droite a remporté la présidentielle. On ne va pas aller au Portugal où elle a fait pour la première fois une percée aux élections. Et on ne va pas aller non plus au Royaume-Uni, où elle a fait une percée aux élections, mais bien en Roumanie où elle a fait une percée aux élections. Alors, quels sont les enjeux politiques en Roumanie ? Pourquoi ce pays est-il si important pour l'UE et pour la Russie ? Réponse dans ce nouvel épisode de CDDM.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon