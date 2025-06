Palestine : les étudiants bousculent le parlement européen

Alors que la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, présentait ce jeudi un rapport sur les violations du droit international commises par Israël, les 27 États membres de l’Union européenne peinent toujours à s’accorder sur une éventuelle suspension de l’accord d’association avec l’État hébreu. Quelques semaines plus tôt, se tenait le premier forum étudiant pour la Palestine. Il a eu lieu au Parlement européen et il réunissait les leaders des mouvements étudiants de toute l’Europe, afin de partager leurs expériences, tisser des liens, et formuler des revendications communes afin de construire un front uni en solidarité avec la cause palestinienne. C'est un événement qui a été organisé par Rima Hassan et ses équipes. L'eurodéputée s'était notamment illustrée par son soutien affiché aux mobilisations étudiantes, allant notamment jusqu'à se rendre en personne à des rassemblements organisés par les étudiants.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon