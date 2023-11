Immigration : la réalité face aux mensonges

À chaque nouveau projet de loi sur l’immigration, le sujet envahit les médias où la thématique est déjà omniprésente. Et pourtant, les Français ont toujours peu de réelles connaissances sur l’immigration et une majorité d’entre eux se dit mal informée sur ce sujet. Les études montrent même que plus la connaissance est faible voire erronée et plus les opinions sont en défaveur de l’immigration. Si bien que l’immigration peut continuer à être allégrement instrumentalisée et récupérée par les responsables politiques pour en faire des polémiques. Ce que disent la plupart des spécialistes c’est que les perceptions des phénomènes migratoires sont souvent fausses et qu’il y a un décalage aujourd’hui entre l’obsession pour la question migratoire et la réalité. Mais rien n’y fait, depuis que la loi Asile Immigration a été présentée, le débat public est à nouveau saturé d’idées reçues, de contre vérités et disons le.. de propos racistes. Et il est souvent difficile de s’y retrouver…. Alors pour faire le point et comprendre la situation actuelle sur les migrations, j’ai décidé de recevoir deux spécialistes, François Héran et Tania Racho. Ensemble ils vont répondre à tous ces arguments que l’on entend en permanence. Quel impact ont ces idées-là sur les débats publics et politiques ? Pourquoi n’arrive-t-on pas à avoir un débat apaisé et humain en France sur la question des migrations ? Réponses dans cet entretien de Paloma Moritz pour Blast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret