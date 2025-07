Désindustrialisation et dénégations : quatre ministres de l’économie au parloir de l’Assemblée Nationale

Depuis le 20 mars dernier, les parlementaires cherchent à déterminer pourquoi l’État peine à enrayer le chômage et le processus de désindustrialisation. Les gouvernements successifs apparaissent comme des pompiers pyromanes essayant de remédier des problèmes qu’ils ont contribué à créer, sacrifiant l’emploi et l’industrie sur l’autel du néolibéralisme. Dans le cadre d’une commission d’enquête consacrée à ces questions, plusieurs anciens ministres de l’Économie et du Travail ont été auditionnés par les députés. Leurs prestations nous éclairent sur un incroyable décalage entre le bilan qu’ils dressent de leur action et les réalités auxquelles les citoyens sont confrontés au quotidien. Bilan de trente années de mensonges et de gabegies et extraits vidéos.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret