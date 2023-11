🦏 Immigration : quand France 2 fait du CNEWS « chic »

Cette semaine on va parler d'immigration ! Ouais ! C'est super, c'est le nouveau sujet, c'est le sujet important en tout cas là ! Oui, pour le gouvernement qui a mis à l'agenda une nouvelle loi immigration. Et si c'est important pour le gouvernement, c'est important pour le service politique de France 2, qui a donc pris l'initiative d'organiser une soirée spéciale le jeudi 9 novembre ! Et c'est sur cette émission qu'on va revenir parce que c'était encore un grand moment de service public. Nouvel épisode de Rhinocéros, avec Usul et Lumi.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret