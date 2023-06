Jérôme Rodrigues : 4 ans après, l’enquête vidéo qui accuse la police

Le 26 janvier 2019, place de la Bastille, à 16h38, Jérôme Rodrigues, 39 ans, est éborgné par l’explosion d’une grenade de désencerclement. Le service de presse en ligne INDEX a obtenu accès à des centaines de vidéos et documents, qu’il a analysés pour produire une reconstitution détaillée des circonstances de la mutilation. Images des caméras-piétons des policiers, images de caméra de surveillance inédites, modélisation à l’appui, rapports de l’IGPN, l’enquête offre une plongée inédite dans le maintien de l’ordre dit «à la française». Ce dimanche, à l’heure de la messe, nous étions avec Francesco Sebregondi, co-fondateur d’INDEX, et Lorène Albin, enquêtrice / modelisatrice 3D, qui nous ont raconté comment ils ont travaillé. Analyse de vidéos, synchronisation, localisation en 3D, frame-match, triangulations: tout sur leurs méthodes qui apportent des éléments essentiels à la compréhension des événements. Et qui réfutent la « légitime défense » invoquée par les policiers. Depuis le 14 janvier 2021, le policier Brice C. est mis en examen pour « violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ». Cette qualification criminelle est passible d’un procès aux assises.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Blast, le souffle de l’info