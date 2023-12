Violences policières : l'ONG qui fait le boulot de l'IGPN

Denis Robert reçoit Francesco Sebregondi, fondateur et directeur de Index. Une ONG d’investigation indépendante, à but non-lucratif, créée en France en 2020. Ils enquêtent et produisent des rapports d’expertise sur des faits allégués de violence policière, de violations des libertés fondamentales ou des droits humains. Aujourd'hui Blast apporte son soutient à Index qui est en campagne pour continuer son travail. Ils ont besoin de vous. Soutenir @INDEX_ngo : http://www.index.ngo/soutien/ 🎧Cet entretien est aussi disponible en podcast ! Sur notre site : https://vu.fr/UZgJw Apple Podcast : https://vu.fr/glsi Spotify : https://vu.fr/lebiZ Google Podcast : https://vu.fr/ScsaX Et pour ne manquer aucune sortie, abonnez-vous sur votre application de podcast.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret